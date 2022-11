The Sandman: Jenna Coleman conferma il suo ritorno nella stagione 2

The Sandman

Dopo molta attesa, Netflix e Neil Gaiman hanno confermato il rinnovo per la stagione 2 di The Sandman e ora anche Jenna Coleman ha svelato il suo ritorno sul set del progetto.

L’attrice interpreta nello show con star Tom Sturridge, che ha il ruolo di Morfeo, Johanna Constantine, personaggio ideato unendo le caratteristiche che contraddistinguono nell’opera originale John, il detective specializzato nell’occulto, e Lady Johanna Constantine, la sua antenata del diciottesimo secolo.

Jenna ha ora condiviso un post su Instagram che mostra una foto tratta dalla prima stagione che ha localizzato “Nei tuoi sogni…” e accompagnata da una didascalia in cui dichiara “In arrivo…”.

Per ora non è quindi possibile sapere se Jenna Coleman sarà coinvolta nella realizzazione di alcuni flashback nel ruolo di Lady Johanna o se sarà invece presente in alcune scene ambientate nel presente che dovrebbe mostrare Lucifero (Gwendoline Christie) cercare di vendicarsi.

Che ne pensate? Siete felici del ritorno di Jenna Coleman nella stagione 2 di The Sandman?

Fonte: Instagram