The Sandman: Neil Gaiman spiega i cambiamenti compiuti in una scena con Lucifero e Morfeo

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella prima stagione di The Sandman è presente un duello tra Lucifero e Morfeo e Neil Gaiman ha svelato i retroscena dell’adattamento di quel momento della storia rispetto ai fumetti.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete anticipazioni nel caso non aveste finito la visione delle puntate.

La prima stagione porta in versione live-action la storia raccontata tra le pagine di Preludes and Nocturnes e Doll’s House. Nella storia originale Lucifero non combatte direttamente contro Morfeo, che rivuole il suo elmo.

Neil Gaiman, intervistato da Variety, ha spiegato che mostrare il personaggio affidato a Gwendoline Christie combattere rendeva la scena molto più interessante. L’autore ha inoltre sottolineato:

Gwendoline è una fan di Sandman e vuole interpretare Lucifero, e non si discuse con lei, e poi vuoi che interpreti il personaggio. E sapevamo da quando abbiamo avuto il via libera, era qualcosa di cui abbiamo parlato durante la prima cena, che quando avremmo mostrato Il gioco più antico, quello che veniva solo descritto ora sarebbe stato mostrato. Quindi si sarebbero viste quelle cose. Se si ha la malattia, si sarebbe morti per quella malattia fino a quando pensi alla cosa dopo. Perché quindi non farlo con Lucifero?

L’artista ha aggiunto:

Vedere Gwendoline affrontare la cosa è più cool, perché la amiamo e perché lei è sullo schermo. E inoltre rende la scena più personale e permette agli spettatori di essere più coinvolti in Season of Mists.

Nell’eventualità che lo show ritorni sugli schermi ci potrebbe quindi essere una rivincita:

Se faremo la stagione 2 mostreremo un nuovo scontro e Morfeo tornerà all’inferno. E Lucifero ha in serbo delle sorprese che Morfeo non si aspetta.

