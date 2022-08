The Sandman: Neil Gaiman svela quali Eterni vorrebbe vedere nella stagione 2

The Sandman

Netflix non ha ancora rinnovato The Sandman per la stagione 2, ma Neil Gaiman ha svelato quali Eterni vorrebbe vedere nelle puntate inedite.

L’artista ha dichiarato che ama in particolare Delirio:

Con la maggior parte dei personaggi devi iniziare dalle pagine e poi devi capovolgere le cose nella tua testa e scriverle con attenzione. Tutto quello che ho dovuto sempre fare con Delirio è ideare una buona linea di partenza e poi scrivere quello che ha detto e pensavo, okay, questo è grandioso. C’è una parte del mio cervello che offre sempre frasi di Delirio. Lei, quindi, è semplicemente la mia preferita e un vero piacere. Detto questo, c’è Kirby Howell-Baptiste che riempie lo schermo nel ruolo di Morte. Lei è assolutamente lì, tanto adorabile quanto gentile e incredibilmente brava, come mai avrei sperato potesse essere Morte. Quindi vorrei inoltre vedere ancora qualcosa su di lei.

Fonte: ComicBook