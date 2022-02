, la nuova serie Netflix tratta dall’opera di, arriverà prossimamente in streaming edha ora condiviso unaesclusiva.

Lo scatto ritrae Tom Sturridge nel ruolo di Sogno/Morpheus accanto a Lucienne, interpretata da Vivienne Acheampong.

Ecco lo scatto:

The Sandman racconta la storia con al centro Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, che cerca di rimediare agli errori cosmici – e umani – che ha compiuto durante la sua esistenza.

Tra le pagine del magazine, inoltre, Gaiman ha parlato del progetto composto da dieci puntate a cui ha collaborato fin dalle fasi di sviluppo spiegando:

Guardate l’episodio 1 e pensate ‘Oh, capisco: è come Downton Abbey , ma con la magia’. Poi inizierete a chiedervi ‘Che diavolo è questa cosa?’ quando arriverete all’episodio 2, in cui incontrerete G regory il Gargoyle nel Regno dei Sogni. L’episodio 5 è dark e traumatico, poi arrivate al 6, che è probabilmente quello più spensierato di tutta la stagione.

Lo scrittore ha spiegato che questo continuo cambiamento potrebbe aiutare la serie:

Se non vi piaceva un episodio di Game of Thrones, probabilmente non ve ne sarebbe piaciuto un altro della serie. Con Sandman è tutto all’insegna del sorprendervi, reinventarsi, portarvi in un viaggio che non avete mai fatto prima.