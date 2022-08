The Sandman: le recensioni internazionali della serie da oggi su Netflix

Ci siamo: dopo anni di sviluppo e di lavorazione, The Sandman è finalmente realtà. La serie tratta dai fumetti di Neil Gaiman è infatti arrivata oggi su Netflix: dieci densissimi episodi prodotti da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg.

Noi l’abbiamo vista, e l’abbiamo recensita qui:

The Sandman è vero e proprio gioiello. Si tratta sicuramente di una delle migliori serie targate Netflix e ora non possiamo far altro che pregare con tutte le nostre forze che il pubblico se ne accorga.

Leggi la recensione completa