In occasione del 35esimo anniversario di Sandman, Neil Gaiman annuncia che le riprese della stagione 2 sono ricominciate.

L’autore ha pubblicato una nuova foto dal set e una lettera per celebrare il trentacinquesimo anniversario di The Sandman:

Non sappiamo mai dove ci porteranno i sogni. 35 anni fa, il primo numero di The Sandman ha segnato la vita di molte persone, vere o immaginarie, mettendole su strade diverse e inattese. Questa settimana è ricominciata ufficialmente la produzione del prossimo set di storie della serie Netflix. Portare in vita queste storie era qualcosa di inimmaginabile 35 anni fa, o anche 5 anni fa.