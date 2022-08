The Sandman: la stagione 2 si farà? Risponde Neil Gaiman

La prima stagione di The Sandman è arrivata finalmente su Netflix, dopo anni e anni di sviluppo, e chi ha già visto tutti gli episodi in binge si starà chiedendo: quando uscirà la stagione 2?

Una risposta al momento non c’è, se non che la serie è impostata per durare diverse stagioni. Al momento, nemmeno il co-creatore Neil Gaiman ha idea se arriverà o meno un via libera, come ha spiegato qualche ora fa su Twitter rispondendo a un commento di uno spettatore che gli chiedeva se Netflix gli comunicherà i dati sui nuovi abbonati che coincidono con l’uscita della serie:

No, non riceverò i dati sulle metriche di questo tipo. Ma sono sicuro che Netflix li terrà d’occhio per decidere se concederci o meno una stagione 2.

I won't be shown the metrics, no. But I'm sure that Netflix will be keeping close track on them to decide whether or not to give us Season 2. https://t.co/EcqeBzcYc3 — Neil Gaiman (@neilhimself) August 5, 2022

Ci sono dei piani per le prossime stagioni di The Sandman?

Potrebbe volerci del tempo prima che Netflix decida se proseguire o meno la serie, che come noto è basata su un fumetto pubblicato in 75 numeri raccolti in 10 volumi antologici. La prima stagione copre i primi due volumi, ovvero The Sandman: Preludes and Nocturnes (numeri 1-8) e The Sandman: The Doll’s House (numeri 9-16), quindi per arrivare alla fine potrebbero volerci idealmente 5 stagioni. Il produttore esecutivo Allan Heinberg ha dichiarato recentemente a NME di voler adattare tutti i fumetti, inclusi gli spinoff, e di essere già arrivato a lavorare sulla storia del volume 7, intitolato The Sandman: Brief Lives (numeri 41-49). Gaiman ha confermato di avere dei piani per adattare anche Sandman: Overture, un prequel scritto anni dopo la fine della serie che racconta come mai Sogno è così debole da essere catturato da uno stregone amatoriale. Ha poi rivelato che sono state girate delle scene che potrebbero essere utilizzate se la serie arrivasse alla quinta stagione.

Le recensioni della prima stagione sono piuttosto positive (alcune sono entusiastiche), ma Netflix si basa molto sui numeri per rinnovare o cancellare le proprie serie, quindi in questo caso sarà fondamentale vedere il comportamento della serie sulla piattaforma nelle prossime settimane.

Trovate tutte le informazioni e le notizie su The Sandman nella scheda.