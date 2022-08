The Sandman: la vera storia della malattia del sonno mostrata nel primo episodio

Nel primo episodio di The Sandman, la cui prima stagione è ora disponibile su Netflix, incontriamo Patrick Burgess (Charles Dance), uno stregone britannico che, nel 1916, compie un rituale con l’obiettivo di catturare Morte per costringerla a riportare in vita il figlio morto. L’uomo però attira inavvertitamente il protagonista, Morfeo, che, derubato dei suoi strumenti, il rubino, l’elmo e il sacco di sabbia, viene tenuto prigioniero per oltre un secolo. Nel mondo della veglia di The Sandman, si diffonde così una malattia del sonno che colpisce milioni di persone, che semplicemente si addormentano e non si svegliano.

Seppur inserito in una cornice fantastica, questo avvenimento è basato su un’epidemia realmente verificatasi nel 1916. La malattia del sonno, conosciuta come encefalite letargica, è un’infiammazione del cervello che ha colpito tra i 5 e i 10 milioni di persone in tutto il mondo, uccidendone la metà in breve tempo. Il virus che l’ha causata non è mai stato chiaramente identificato. Molti dei sopravvissuti alla malattia sembravano riprendersi, ma anni dopo sono stati resi inabili da una sindrome paralizzante simile al Parkinson. Dopo oltre un decennio, l’epidemia è cessata improvvisamente e senza apparente motivo nel 1927. Migliaia di persone colpite sono state ospitate in istituti per decenni, vive ma intrappolate nei loro corpi, proprio come Unity Kincaid in The Sandman. Molti pazienti sono migliorati drasticamente con il trattamento, ma la loro miracolosa guarigione si è rivelata di breve durata. La maggior parte di loro tornava in uno stato catatonico nel giro di pochi giorni o settimane. Sebbene l’epidemia di encefalite letargica non si sia più verificata, sono stati registrati rari casi nel corso degli anni successivi, facendo ipotizzare ai medici che il suo virus sia solo dormiente.

Il modo in cui la malattia del sonno è stata raccontata in The Sandman è stata inoltre applaudita dalla comunità scientifica. Mileva Anastasiadou, nota neurologa greca, ha ringraziato pubblicamente su Twitter Neil Gaiman per “la più geniale e la più inventiva spiegazione di una delle malattie più intriganti della storia, l’encefalite letargica“.

Ecco il suo post:

As a neurologist, i can't thank @neilhimself enough for the most genius and the most inventive ever explanation of one of the most intriguing diseases in history, encephalitis lethargica 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/pgbaKgcasc — Mileva Anastasiadou 🎄 (@happymil_) August 5, 2022

