Paramount+ ha annunciato che i protagonisti della nuova serie The Serial Killer’s Wife saranno Annabel Scholey, Jack Farthing e Luke Treadaway.

La storia è ambientata in un’idilliaca città inglese, dove Beth Fairchild (Scholey) ha preparato una festa a sospresa per il marito Tom (Farthing). Alla presenza di quasi tutti gli abitanti del paese, considerando che Tom è l’amato medico locale, il mondo di Beth viene travolto quando la polizia interrompe i festeggiamenti e Tom viene arrestato con l’accusa di omicidio. Beth è convinta che il marito sia stato accusato per errore, ma compie presto delle sconvolgenti scoperte che mettono in dubbio la sua innocenza, e lei si confida con Adam (Treadaway), l’amico di infanzia di Tom.

La serie avrà come produttori Andy Morgan e Mike Benson, in collaborazione con Chiara Cardoso e Giuliana Papadia.

Alla regia ci sarà Laura Qay, mentre la sceneggiatura è firmata da Suzanne Cowie e Ben Morris.

Che ne pensate della scelta di Annabel Scholey come star di The Serial Killer’s Wife?

Fonte: Deadline



I film e le serie imperdibili