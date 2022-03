, serie a fumetti scritta da Cullen Bunn, diventerà una serie tv, grazie a un adattamento a cura di Selwyn Seyfu Hinds.

La serie farà parte di un accordo generale con Universal Content Productions (UCP) di Universal Studio Group. Eric Gitter (Extraction, Atomica Bionda) e Katie Zucker di Mad Massive saranno i produttori esecutivi del progetto al fianco di Hinds. Hinds è attualmente lo showrunner di Washington Black di Hulu e tra i suoi lavori televisivi ci sono The Twilight Zone di Jordan Peele e Strange Adventures di HBO Max.

Basato sul fumetto Oni Press di Cullen Bunn e Brian Hurtt, l’adattamento di The Sixth Gun è descritto così:

Durante i giorni più bui della guerra civile, uomini vili portarono alla luce sei pistole dal potere ultraterreno. Ma la sesta pistola, la più pericoloso delle armi, è scomparsa… fino al giorno in cui Becky Montcrief afferra inconsapevolmente quella stessa arma dal padre morto in un disperato tentativo di autodifesa, un atto che la catapulta in una nuova terrificante realtà, in cui uomini ed entità oscure al di là di essi le daranno la caccia fino ai confini della terra. Una realtà in cui l’unico essere che potrebbe liberarla potrebbe anche distruggerla: Drake Sinclair, un pistolero che sta affrontando il proprio passato oscuro. Alla fine, dopo un viaggi tra tempo e dimensioni, i nostri eroi devono affrontare la domanda: puoi mai imbrigliare il male al servizio del bene e fare in modo che la tua anima sopravviva intatta?