HBO e A24 hanno svelato i nomi dei protagonisti che affiancheranno Robert Downey Jr. nel cast della nuova serie The Sympathizer, un adattamento del romanzo scritto da Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer.

Tra gli interpreti ci saranno quindi Hoa Xuande (Cowboy Bebop), Fred Nguyen Khan (Transplant), Toan Le, Vy Le e Alan Trong (The Tomorrow War), tutti di origine vietnamita.

Il casting ha previsto una lunga ricerca negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Europa, Australia e Vietnam.

The Sympathizer è un thriller ambientato nel mondo dello spionaggio che avrà inoltre un approccio satirico alla storia di una spia metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della Guerra in Vietnam e mentre è alle prese con l’esilio negli Stati Uniti.

Xuande avrà il ruolo del Capitano, una spia del Vietnam del Nord che si infiltra in una comunità di rifugiati a Los Angeles. L’uomo è diviso tra due identità e lealtà in conflitto, oltre ad avere desideri contradditori, e dovrà alla fine capire quello che vuol dire simpatizzare.

Nguyen Khan sarà Bon, amico di infanzia del Capitano che si rifiuta di affrontare la questione delle sue identità multiple. Il giovane è un membro orgoglioso dell’Esercito della Repubblica del Vietnam e arriva a Los Angeles dopo un tragico lutto, trovando poi un nuovo significato nei luoghi e nelle circostanze più improbabili.

Toan sarà il Generale, ex leader dei servizi segreti vietnamiti, alle prese con paranoia e con la sua ossessione nel cercare di individuare i traditori all’interno della comunità di rifugiati a Los Angeles, dove cerca di portare avanti la sua missione di guidare una contro-rivoluzione in patria.

Vy ha la parte di Lana, la figlia ribelle del Generale, che conosce bene la cultura americana e quella del Vietnam, oltre ad avere l’incredibile capacità di assorbire i dettagli della cultura popolare americana e adattarsi, una capacità che manda in crisi il Capitano e innervosisce il padre.

Trong sarà Sonny, l’ex compagno di classe del Capitano e ora direttore del quotidiano in lingua vietnamita di Los Angeles. Sonny può inseguire i suoi desideri e ideali con passione.

Robert Downey Jr avrà più di un ruolo nella parte dell’antagonista, occupandosi della rappresentazione dei vari aspetti dell’establishment americano.

Le riprese sono attualmente in corso a Los Angeles e in Tailandia con la guida di Park Chan-wook, coinvolto come co-showrunner in collaborazione con Don McKellar, che sarà impegnato anche come regista.

Fonte: Deadline