Amazon ha annunciato l’inizio delle riprese della serie The Terminal List: Dark Wolf condividendo le prime foto dal set del progetto destinato a Prime Video.

Negli scatti si vede il ciak, in cui si svela che il regista della puntata è Frederick E.O. Toye, e il protagonista Chris Pratt in un momento di pausa.

La serie è co-creata da Jack Carr e David DiGilio. La storia è ambientata cinque anni prima quanto accaduto in Terminal List e racconterà la storia del percorso compiuto da Ben Edwards, che passa dall’essere un marine a lavorare tra le fila della CIA, esplorando il lato oscuro della guerra e del suo costo umano.

Nel cast del progetto ci saranno anche il co-protagonista Taylor Kitsch, e Tom Hopper, tra i protagonisti di The Umbrella Academy.

Pratt e Kitsch sono inoltre coinvolti come produttori esecutivi del progetto, in collaborazione con Antoine Fuqua, Kat Samick, Jack Carr, David DiGilio, il regista del pilot Frederick E.O. Toye, lo sceneggiatore ed ex Army Ranger Max Adams, e Jared Shaw che è attore, sceneggiatore ed ex Navy SEAL.

Lo show è una co-produzione tra Amazon Studios e MRC Television/Civic Center, Media.

Che ne pensate dell’inizio delle riprese di The Terminal List: Dark Wolf?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram

Le serie imperdibili