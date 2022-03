Grandi numeri per la nuova serie con: infatti,, dopo aver ottenuto un discreto debutto durante la sua prima messa in onda ha visto crescere del 400% i suoi ascolti nella prima settimana di sfruttamento attraverso quindi le visioni non lineari.

Nel dettaglio: il pilota dello show prodotto da Blumhouse Television, durante la sua primissima messa in in onda alle 22:00 dell’8 marzo, ha ottenuto un discreto riscontro con un rating pari allo 0.4 nella fascia demografica adulti 19-49 per un totale di 2.9 milioni di telespettatori (Nielsen Live + Same Day). Il risultato ha poi subito un’impennata davvero importante nei sette giorni successivi attraverso le visioni non lineari su DVR e quindi anche grazie alle piattaforme digitali come Hulu, NBC.com, l’app NBC e Peacock: infatti, The Thing About Pam è balzata a un rating pari all’1.93 (+387%) e 8.7 milioni di telespettatori (+205%).

Quindi, rispetto all’iniziale live+same day viewing, il primo episodio è cresciuto del 387% nei rating (0.40 vs. 1.93) e del 205% nei telespettatori totali (2.9 milioni vs. 8.7 milioni).

Per NBC, The Thing About Pam è lo show con il miglior debutto su Peacock per qualsiasi show della NBC nei suoi primi sette giorni sul servizio di streaming.

Nel cast dello show che racconta l’omicidio, veramente accaduto nel 2011 di Betsy Faria, ci sono anche Judy Greer, Josh Duhamel, Katy Mixon, Gideon Adlon, Sean Bridgers, Glenn Fleshler, Suanne Spoke, e Mac Brandt. Il marito della vittima, Russ, era stato accusato di aver compiuto il crimine nonostante l’uomo si fosse sempre dichiarato innocente. Dopo aver messo a processo il coniuge della vittima, le indagini sono proseguite e hanno fatto progressivamente emergere l’inaspettato e sconvolgente coinvolgimento di Pam Hupp, autrice di un diabolico piano.

Fonte: Variety