, la nuova serie con, ha visto l’attrice indossare delle protesi.

Per promuovere la serie, che debutta questa sera sugli schermi americani della NBC, l’attrice è stata ospite del The Tonight Show with Jimmy Fallon, dove ha svelato che era allergica alle protesi:

Nel tempo in cui te le metti, sei così entusiasta, stai ferma lì e dici : “Oh aspetta. Penso di essere allergica a queste cose”.Ero così allergica agli adesivi, è stato spassoso. Ci ho dovuto spalmare un sacco di Benadryl. Davvero un sacco di Benadryl.

L’attrice non sapeva di essere allergica alle protesi e ha aggiunto che inizialmente ci volevano quattro ore e mezza per trasformarla in Hupp, ma Arian Titan, l’addetta alle protesi, è riuscita a ridurre il tempo a due ore e mezza.

Tra gli interpreti della serie ci sono anche Josh Duhamel, Judy Greer, Katy Mixon, Glenn Fleshler, Gideon Adlon, Sean Bridgers, Suanne Spoke e Mac Brandt. Nel team della produzione, oltre a Renée Zellweger, ci sono Carmella Casinelli, Jenny Klein che ne sarà anche la showrunner, Mary-Margaret Kunze, Scott Winant, Jessika Borsiczky, Liz Cole, Noah Oppenheim, Jason Blum, Chris McCumber e Jeremy Gold.

Cosa ne pensate delle protesi utilizzate da Renée Zellweger in That Thing About Pam? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: The Wrap