Nella stagione 3 dirivedremo anche, il personaggio degli Sparrow interpretato da

L’attore è stato recentemente intervistato da EW, e ha raccontato l’evoluzione di Ben in questa nuova stagione:

Steve Blackman e io abbiamo davvero parlato a lungo di questo equilibrio tra natura e educazione e di cosa avrebbe fatto a qualcuno come Ben. Penso che Ben, nella sua essenza, sia una persona molto impressionabile, quindi penso che l’educazione sia un’enorme forza trainante verso ciò che vuole diventare Quindi in questa realtà alternativa in cui vengono addestrati come assassini e potenti supereroi famosi, queste sono tutte cose di cui abbiamo dovuto parlare cambiando il carattere di Ben. A essere onesti, è stato estenuante. Ho avuto modo di lavorare con un voice coach durante le riprese per abbassare leggermente il mio registro e imparare a proiettare la voce. Volevano che incarnassi fisicamente il personaggio, quindi sono dovuto andare in palestra per la prima volta dopo molti anni. Avere attivi corpo e voce mi ha davvero aiutato a impersonare il personaggio in un modo reale e convincente.

Justin ha quindi sottolineato i cambiamenti che ha dovuto compiere:

Penso che la versione precedente di Ben avesse paura dei suoi poteri. Era qualcosa che non aveva mai imparato a controllare da solo, quindi quando quei tentacoli vennero liberati, non sapeva cosa sarebbe successo, ma dal momento che gli Sparrow sono stati addestrati fin da giovani per utilizzare i loro poteri durante il combattimento, è qualcosa su cui il nuovo Ben sente molto di più il controllo. È un modo per affermare la sua superiorità. Nel primo montaggio in cui introduciamo i personaggi, lo vedi persino usare i suoi tentacoli per fumare un sigaro e bere. È qualcosa che tira fuori come un trucco per le feste, in maniera casuale. Ha il controllo sui suoi poteri e ne è molto orgoglioso.

La terza stagione si svolgerà almeno in parte all’Hotel Oblivion (comparso nel terzo volume dei fumetti originali). Steve Blackman ha condiviso i titoli di tutti e 10 gli episodi, il primo si chiamerà “Meet the Family” e l’ultimo “Oblivion”. Lo show tornerà il prossimo 22 giugno, in esclusiva su Netflix.

Nel cast di The Umbrella Academy torneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Siete curiosi di vedere Ben nella stagione 3 di The Umbrella Academy? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie – tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá – grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant