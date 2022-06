The Umbrella Academy 3: lo showrunner spiega il motivo della presenza di Jeremy Renner nella colonna sonora

The Umbrella Academy

Nella colonna sonora della stagione 3 di The Umbrella Academy c’è anche la canzone House of the Rising Sun, nella versione cover interpretata da Jeremy Renner.

Lo showrunner Steve Blackman, intervistato da Polygon, ha spiegato perché ha deciso di usare quella versione del brano.

Il produttore ha raccontato:

Avevo bisogno di una versione diversa della canzone e ce ne sono migliaia. Ma quella di Jeremy Renner aveva un finale davvero interessante, il modo in cui ha condotto a quella parte finale della canzone funzionava davvero bene con ciò che stava facendo Viktor. Nella mia mente rispecchiava quella che era la situazione emotiva della scena.

Nel cast di The Umbrella Academy sono tornati Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Le tre stagioni di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix.

