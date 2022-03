ha presentato ufficialmentecondividendo una nuova foto tratta dalla stagione 3 di

Il personaggio di Vanya sembra quindi compierà la stessa transizione compiuta dal suo interprete o forse gli autori ne mostrereanno una versione alternativa sfruttando le diverse dimensioni temporali.

Ecco la foto:

La serie si era già allontanata dai fumetti da cui è tratta per quanto riguarda il racconto di Vanya in occasione della seconda stagione in cui il personaggio soffriva di amnesia e si innamora della moglie di un agricoltore (Marin Ireland).

L’annuncio compiuto da Elliot è stato poi rilanciato dall’account ufficiale di Netflix in cui si dichiara:

Benvenuto nella famiglia, Viktor. Siamo così felici che tu sia qui.

Welcome to the family, Viktor — we’re so happy you’re here ❤️ https://t.co/hQwD4Vvlkd — Netflix (@netflix) March 29, 2022

La terza stagione si svolgerà almeno in parte all’Hotel Oblivion (comparso nel terzo volume dei fumetti originali). Steve Blackman ha condiviso i titoli di tutti e 10 gli episodi, il primo si chiamerà “Meet the Family” e l’ultimo “Oblivion”. Lo show tornerà il prossimo 22 giugno, in esclusiva su Netflix.

Nel cast di The Umbrella Academy torneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Che ne pensate dell’arrivo di Viktor Hargreeves interpretato da Elliot Page nella stagione 3 di The Umbrella Academy? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie – tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá – grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter