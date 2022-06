The Umbrella Academy 3: Elliot Page svela come è stata delineata la storia di Viktor

The Umbrella Academy

Nella stagione 3 di The Umbrella Academy si è scelto di dare spazio alla transizione compiuta da Elliot Page.

Durante il talk show condotto da Seth Meyers, l’attore ha parlato di come si sia deciso di mostrare l’evoluzione di Vanya in Viktor.

Elliot ha dichiarato:

Con Steve Blackman, lo showrunner di Umbrella, quando ne abbiamo parlato per la prima volta sembrava davvero entusiasta nell’incorporare quell’elemento nella serie.

Page ha quindi spiegato chi è stato scelto come consulente:

Un incredibile scrittore, giornalista, autore, chiamato Thomas Page McBee che ho incontrato mentre realizzavo una miniserie intitolata Tales of the City. Ha scritto un libro incredibile intitolato Amateur, che incoraggio tutti a leggere. Lui è stato il primo uomo transgender a salire sul ring di un incontro di boxe al Madison Square Garden. E il suo libro e il suo lavoro in generale sono sulla mascolinità e cosa significa, e sull’esplorare quell’aspetto. Thomas è salito a bordo del progetto e mi ha aiutato. Mi sento orgoglioso ed eccitato all’idea che le persone possano vedere il risultato.

Elliot, durante un’apparizione televisiva al Good Morning America, ha inoltre aggiunto parlando di Viktor:

Per ora la reazione mi è sembrata realmente positiva, e mi rende felice per quanto riguarda la rappresentazione e spero che abbia un significato per le persone.

Page, inoltre, ha sostenuto che non vuole prestare attenzione alle reazioni negative:

Il livello di gioia che provo è straordinario, il livello di presenza. Lo sento in un modo che non ho realmente mai pensato fosse possibile per molto, molto tempo.

Nel cast di The Umbrella Academy sono tornati Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Le tre stagioni di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix.

