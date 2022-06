The Umbrella Academy 3: svelati i retroscena del momento Footloose

The Umbrella Academy

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La premiere della stagione 3 di The Umbrella Academy si apre con un numero musicale sulle note di Footloose. Ovviamente, se non avete ancora visto la nuova stagione, non proseguite nella lettura, o rischiereste degli spoiler.

Prima di fuggire, i protagonisti devono affrontare gli Sparrow. Di sottofondo parte “Footloose” di Kenny Loggins, colonna sonora per la sequenza successiva di due minuti e mezzo – una scena che si svolge interamente nella testa di Diego. Lo Sparrow n. 6 (Jayme) ha infatti la capacità di causare allucinazioni agli altri quando li colpisce con la sua saliva blu. Jamie ha mandato Diego in un sogno ad occhi aperti dopo avergli sputato sulla guancia.

Il creatore Steve Blackman ha svelato la genesi della scena:

Diego ne era il destinatario e ho pensato: “Quali sarebbero le allucinazioni di Diego? Cosa gli passerebbe per il cervello?”. Ed è un po’ un ballerino, quindi ho pensato: “Forse sarebbe semplicemente impazzito. Si sarebbe sciolto! Ballerebbe con sottofondo Footloose!”

Tom Hopper, che interpreta Luther, ha aggiunto:

Era ancora periodo COVID, quindi eravamo tutti in quarantena. A poco a poco ha preso forma, ma hanno iniziato con una versione molto più lenta della canzone e del ballo. Inizialmente ci hanno inviato una clip di ballerini professionisti che eseguivano l’intero ballo, e penso che avessimo tutti la stessa paura: “Non saremo mai in grado di farlo.” Ma alla fine con qualche buon montaggio ci siamo riusciti.

Emmy Raver-Lampman, che interpreta Allison Hargreeves, venendo da Broadway (ha partecipato a Hamilton e a Hair) ha infine aggiunto di essere molto orgogliosa:

Ero così orgogliosa di tutti. La maggior parte degli attori in questo cast non ha mai ballato in quel modo, o ha dovuto imparare a farlo. Onestamente, è stato bello vedere tutti prendere questo momento e imparare la danza. È stato davvero, davvero divertente.

Nel cast di The Umbrella Academy sono tornati Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Le tre stagioni di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix.

Fonte: TV Line