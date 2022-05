The Umbrella Academy

Ladiha ora due nuoviche ritraggono i protagonisti della serie che ritornerà sugli schermi della piattaforma di streaming il 22 giugno.Netflix ha infatti condiviso le immagini ufficiali in cui si vedono i due gruppi di personaggi, svelando così anche il look dei membri della Sparrow Academy.

La terza stagione, secondo le indiscrezioni, si svolgerà almeno in parte all’Hotel Oblivion (comparso nel terzo volume dei fumetti originali). Steve Blackman ha condiviso i titoli di tutti e 10 gli episodi, il primo si chiamerà “Meet the Family” e l’ultimo “Oblivion”. I fan, dopo i poster potrebbero attendersi un nuovo trailer che permetta di scoprire qualche dettaglio in più dell’atteso capitolo della storia.

Nel cast di The Umbrella Academy torneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Fonte: Twitter