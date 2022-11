The Umbrella Academy 4: lo showrunner svela la copertina del copione del primo episodio

Dopo l’annuncio di una quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, i fan non hanno più ricevuto notizie dalla produzione della serie originale Netflix basata sulla serie di graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, vincitrice del premio Eisner. Lo scorso venerdì, lo showrunner e produttore esecutivo della serie, Steve Blackman, ha dato ai fan della serie qualcosa per cui essere entusiasti.

Blackman ha infatti pubblicato su Instagram la copertina del copione del primo episodio della quarta stagione, rivelando il titolo “The Unbearable Tragedy of Getting What You Want”. A conferma dell’inizio della produzione, l’immagine non svela il regista di questo primo episodio, ma include Blackman e Jesse McKeown come sceneggiatori, il tutto corredato con la didascalia: “E così inizia… un’ultima volta“.

Sin dalla sua prima stagione nel 2019, The Umbrella Academy, creata dal cantante e cofondatore dell’influente band alternative rock My Chemical Romance, ha affrontato le pericolose conseguenze dei viaggi nel tempo, mentre la super famiglia disfunzionale cerca di rimediare ai propri errori, solo per peggiorare le cose.

Nella terza stagione, la fine del mondo segue i protagonisti adulti Hargreeves in una nuova linea temporale in cui non sono mai esistiti. Dopo aver incontrato una versione più giovane del loro padre adottivo Sir Reginald Hargreeves nella seconda stagione, i fratelli tornano in un mondo in cui il padre era talmente deluso da aver adottato un altro gruppo di bambini dotati di superpoteri e aver formato al loro posto la Sparrow Academy.

Nel corso della terza stagione di The Umbrella Academy, le famiglie si combattono perdendo fratelli e sorelle da entrambe le linee temporali, per poi scoprire di essere tutte pedine di un lungo gioco condotto dal loro caro padre per creare una nuova versione della realtà in cui lui controlla il mondo. In questa nuova realtà, gli Umbrellas si ritrovano impotenti e si separano per condurre una vita da umani normali nella scena finale della terza stagione. Basandosi sul titolo del primo episodio della quarta stagione, i fan possono dedurre che quando rivedremo i fratelli Hargreeves, non saranno così felici di una vita “normale” come pensavano.

Potete vedere il post qui sotto:

Le tre stagioni di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix.

Potete rimanere aggiornati sulla serie – tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá – grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa vi aspettate dalla quarta stagione di The Umbrella Academy? Ditecelo nei commenti.