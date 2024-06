L’8 agosto arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 4, l’ultima, della serie The Umbrella Academy e Tom Hopper ha condiviso qualche dettaglio su quello che accadrà ai protagonisti.

L’attore ha infatti spiegato la reazione di Luther alla perdita dei poteri:

Sta gestendo la situazione piuttosto bene, in realtà. Ma non è nella sua situazione ideale, mettiamola così. Penso che tutti gli Hargreeves sentano la mancanza dei propri poteri. Stanno tutti cercando di convincersi che la loro vita sia migliore senza i poteri, ma penso che il problema sia che il tempo trascorso avendoli li ha in un certo senso rovinati ed è difficile adattarsi al mondo reale. Ma una cosa di cui Luther non sente sicuramente la mancanza è il suo corpo da gorilla.

Tom ha inoltre assicurato che l’ultimo capitolo della storia non deluderà i fan:

Hopper ha quindi sottolineato:

C’è un finale, che penso sia completo. Non credo che i fan saranno delusi da come si conclude la storia. Se saranno un po’ tristi e feriti, non lo so, perché certamente per noi attori è stato emozionante girarlo. Sono stato davvero triste nel finire le riprese perché mi sono innamorato di quello show, del personaggio e del percorso che ha compiuto, e mi sono innamorato dei miei ‘fratelli’ in quella serie. Sono davvero vicino a tutti loro, quindi sarà qualcosa di duraturo per tutti noi. Spero semplicemente che i fan siano soddisfatti.