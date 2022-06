The Umbrella Academy: la stagione 4 potrebbe essere l’ultima?

La stagione 4 di The Umbrella Academy potrebbe essere l’ultima.

Lo showrunner Steve Blackman, intervistato da TheWrap, ha dichiarato:

Penso inevitabilmente che se avremo una quarta stagione, si muoverà verso un epilogo. Penso che a un certo punto, non sono certo di dove andremmo dopo la stagione 4. Dobbiamo stare attenti. Il mio progetto per il prossimo anno non è muoverci continuamente sullo stesso terreno che abbiamo percorso in precedenza.

Il produttore ha aggiunto:

Si tratta di una sfida ideare un nuovo modo per sovvertire questa storia, e penso che abbiamo un’idea sul come farlo. Ma penso che se avremo la possibilità di girare la quarta stagione, sarebbe un grandioso epilogo per la serie. Non sto dicendo che non potremmo farne altre, ma penso che quattro stagioni sarebbero davvero soddisfacenti per il pubblico.

Blackman ha ribadito che fin dall’inizio aveva delle idee chiare riguardanti quattro stagioni, pur non escludendo un proseguimento:

Non ho idea di dove potremmo andare dopo la quarta stagione, se saremo fortunati da avere quella possibilità. Ho quattro stagioni della storia nella mia testa. So dove voglio andare. So dove voglio finire, e se siamo abbastanza fortunati spero che i fan potranno vederlo. Non so se saremo alla fine del percorso o no, ma in ogni caso ho un piano.

Nel cast di The Umbrella Academy sono tornati Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Le tre stagioni di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix.

Che ne pensate della possibilità che la stagione 4 della serie The Umbrella Academy sia l’ultima? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie – tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá – grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook