Lo showrunner di The Umbrella Academy, Steve Blackman, è al centro delle accuse di dodici autori e membri dello staff della serie Netflix di aver avuto una “lunga storia di comportamento tossico, manipolativo, prepotente e di ritorsione”, mettendo inoltre i dipendenti uno contro l’altro, assumendosi meriti che non gli spettavano e compiendo “commenti sessisti, omofobi e transfobi”, oltre a essere caotico e manipolatore.

Le risorse umane hanno ricevuto la lamentela da parte del gruppo a gennaio 2023, come riporta un articolo del Rolling Stone.

Secondo i documenti ottenuti dal magazine, Blackman avrebbe assunto due donne per far parte del team di autori della serie, una delle quale era incinta e nell’ultimo trimestre e che, dopo aver accettato, ha informato che sarebbe andata in maternità un mese dopo. Quando la donna è ritornata al lavoro, un mese prima della scadenza del suo contratto, gli sceneggiatori sono stati informati che sarebbero stati impegnati altre 10 settimane per concludere la stagione, Tutti hanno avuto un’estensione del loro contratto con l’eccezione della donna che aveva da poco avuto un figlio. Blackman sembra avesse sostenuto fosse un problema di budget e che volesse autori di maggior esperienza, ma si sarebbe inoltre lamentato dichiarando che non era stato informato che fosse incinta. Altre persone sarebbero state licenziate in circostanze non troppo chiare, come un membro dello staff che non aveva rivelato allo showrunner i dettagli di una conversazione privata e un’assistente personale che aveva ricevuto per errore delle ricette mediche di Blackman.

Un portavoce dello showrunner sostiene che le risorse umane si siano occupate della conclusione dei contratti delle donne, rispettando tutte le regole e le linee guida, basandosi esclusivamente sulla performance e sul budget.

Tre persone si sarebbero lamentate a lungo nel corso di quattro stagioni, senza però essere ascoltate, e nella primavera 2023 un’indagine di UCP avrebbe ritenuto Blackman innocente delle accuse, nonostante la maggior parte delle persone citate nella lamentela del gennaio 2023 sostiene di non essere mai stata contattata e il sindacato degli sceneggiatori ha sostenuto alcuni degli autori della stagione 4 perché Blackman avrebbe cercato di riportare solo il proprio nome come autore.

Alcune delle fonti anonime, inoltre, hanno sostenuto che Blackman pretendesse la lealtà, richiedendo che le sue idee venissero sostenute, anche se negative, e che quelle degli altri venissero rifiutate se Steve era in collera, vendicandosi di quelli che considerava dei torti subiti.

Il portavoce di Blackman nega tutte le accuse, sostenendo che si trattino di lamentele di dipendenti scontenti che hanno compiuto dichiarazioni false e oltraggiose, che non riflettono in nessun modo l’ambiente lavorativo all’insegna della collaborazione, del rispetto e dei risultati ottenuti che ha creato Blackman.

Netflix non ha risposto alla richiesta delle domande da parte di Rolling Stone, mentre UCP ha rilasciato un comunicato in cui si dichiara che ci si impegna a offrire un ambiente di lavoro “sicuro e rispettoso”, avendo compiuto le indagini necessarie e preso le azioni considerate appropriate non appena è stato necessario.

Fonte: Rolling Stone

