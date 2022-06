The Umbrella Academy: la stagione 3 contiene un QR Code nascosto

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In uno degli episodi della stagione 3 di The Umbrella Academy è contenuto un QR Code che porta a un sito legato alla serie.

Non procedete con la lettura se non avete completato la visione delle puntate e non volete spoiler!

La terza stagione della serie si svolge in una nuova dimensione temporale in cui i protagonisti non sono nati e al loro posto esiste la Sparrow Academy. Tra i cambiamenti ci sono inoltre quelli su Pogo, lo scimpanzé parlante di Sir Reginald Hargeeves, che nella nuova realtà non è più accanto al “padre” dei personaggi, ma è diventato un membro del club di motociclisti Mother’s of Agony. Il suo ruolo sembra essere quello di realizzare i tatuaggi e, nel corso della stagione, ne fa uno anche a Cinque.

Nel finale della stagione c’è inoltre una scena post credit in cui appare un QR code, come successo recentemente nei progetti Marvel destinati a Disney+.

Gli spettatori, scannerizzandolo, vengono portati sul sito UmbrellaAcademyNetflix.com dove c’è un banner dedicato al negozio di tuaggi di Pogo e vengono proposte varie immagini delle creazioni dello scimpanzé tra cui una luna che fa riferimento alla casa interstellare di Luther e al corpo celeste distrutto da Viktor; una valigetta della Commissione, un logo della Sparrow Academy e uno dell’Umbrella Academy, un passero che tiene in mano un ombrello, una maschera come quella dei membri di The Umbrella Academy da bambini, alcuni tentacoli che fanno riferimento ai poteri di Ben, un violino legato a Viktor, un fantasma legato ai poteri di Klaus, una campana simbolo di Hotel Obisdian/Oblivion, alcune immagini sataniche, il tatuaggio fatto sul petto di Cinque, e la mappa dell’Hotel Oblivion.

Fonte: ComicBook