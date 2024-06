Netflix ha annunciato The Undervale, la nuova serie tv animata dei creatori di Rick and Morty.

Dan Harmon fa squadra con Matt Roiler e presenta ufficialmente The undervale, in arrivo prossimamente su Netflix. La serie si è mostrata in una prima immagine ufficiale, che potete vedere qui sotto:

Stando a quanto annunciato da Netflix, questa nuova serie animata racconterà la storia di una madre single e dei suoi due figli mentre si trasferiscono in un hotel infestato. La famiglia inizierà a gestire l’hotel aiutati dal fratello della madre, ormai defunto e sconosciuto. Con i fantasmi che disseminano l’hotel, The Undervale racconterà le avventure di questa famiglia mentre cercano di trasformare un hotel infestato in una casa, con tutti i problemi che incontreranno lungo la strada.

