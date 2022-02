L’episodiodella stagione 11 diha mostratoprendere delle decisioni difficili e la showrunnerha ora condiviso qualche anticipazione su quello che accadrà prossimamente.

La produttrice ha sottolineato che nella scena in cui il personaggio interpretato da Lauren Cohan è accanto al fuoco insieme a Daryl e Gabriel, si può vedere la sofferenza che ha provato a causa della morte di Alden e quanto sia rimasta sorpresa dalla decisione di Negan di andarsene, invece che provare a ucciderla:

Angela ha inoltre spiegato parlando di una delle scene più drammatiche:

La protagonista si ritrova così alle prese con una situazione complicata che l’ha portata a chiedersi, come Daryl, se c’è altro nella vita o saranno costretti a combattere fino alla morte costantemente.

La showrunner ha inoltre svelato che inizialmente Alden aveva il potenziale per diventare nella serie ciò che è Dante tra le pagine dei fumetti, ovvero un possibile amore per Maggie dopo la morte di Glenn. Tutto è cambiato nel momento in cui Lauren ha deciso di uscire temporaneamente dal cast e quando è tornata i personaggi si erano evoluti in modo diverso rispetto a quanto sarebbe accaduto se fosse stata una presenza costante.

Angela Kang ha poi spiegato che Negan crede di aver ragione e forse Maggie l’avrebbe ucciso:

Penso che sia vero che queste due persone, in questo momento della storia, non possano vivere in pace uno accanto all’altro. Non sarà mai a suoi agio intorno a lei perché non si fida del fatto che non cambierà idea e agirà in modo inaspettato di nuovo. E per lei è troppo doloroso averlo vicino e, pur sapendo che ha compiuto delle azioni per redimersi, non le ha mai chiesto scusa. Ha detto apertamente che avrebbe voluto ucciderli tutti. Hanno bisogno di spazio, quindi non ha torto nel pensare che sia meglio stare da solo.