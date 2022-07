In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Gli ultimi otto episodi della stagione 11 di The Walking Dead arriveranno sugli schermi televisivi dal 2 ottobre e online sono state condivise nuove foto dei protagonisti che anticipano lo scontro finale con il Commonwealth.

Gli scatti inediti mostrano Daryl e Carol mentre stanno riflettendo, Aaron pronto a sparare, Padre Gabriel con degli abiti insanguinati, Max ed Eugene che sembrano impegnati in un incontro piuttosto teso, Mercer in pattuglia e l’esercito del Commonwealth in azione.

Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Princess), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton), e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

