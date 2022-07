The Walking Dead 11: la sinossi degli ultimi episodi della serie

AMC ha condiviso la sinossi ufficiale degli ultimi episodi della stagione 11 di The Walking Dead che saranno al centro di un ultimo panel al Comic-Con di San Diego, in programma il 22 luglio, durante il quale verrà presentato il trailer della terza parte.

La descrizione compiuta dall’emittente è la seguente:

Negli episodi finali di The Walking Dead ci sono minacce che si nascondono ad ogni angolo, vive e morte, mentre ogni gruppo continua a essere coinvolto in situazioni incontrollabili. La pressione incombente sta portando verso il giorno del giudizio per tutti. La somma dei loro percorsi individuali li unirà o li dividerà per sempre?