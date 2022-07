Nel trailer degli episodi finali di The Walking Dead si fa riferimento a una variante dei walker (vaganti) e ora gli autori hanno parlato del possibile collegamento con lo spinoff World Beyond.

Nel video si vede infatti Aaron dichiarare: “Ho sentito storie su walker che possono scalare mura e aprire porte. Non sono mai stato certo se fossero solo leggende”.

Nell’epilogo post credit di The Walking Dead: World Beyond il virologo Edwin Jenner (Noah Emmerich) parla di gruppi di varianti più forti e veloci.

Angela Kang, showrunner della serie originale, ha dichiarato durante il Comic-Con:

In qualche modo è un ritorno al passato ad alcuni dei vaganti che abbiamo visto nella prima stagione di The Walking Dead. Ma non tutti hanno incontrato quei walker. Si tratta quasi come se fosse una variante regionale e alle volte c’è un cambiamento nelle regole, che significa che le persone semplicemente hanno bisogno di dare il meglio perché stanno rendendosi conto che i metodi che hanno usato per sopravvivere potrebbero non funzionare nello stesso modo. I nostri sopravvissuti devono essere davvero, davvero intelligenti e provare ad adeguarsi a quanto sta accadendo e quello è uno dei tanti conflitti che staranno affrontando nell’ultimo gruppo di puntate.

Scott Gimple ha sottolineato:

Per quanto riguarda World Beyond, semplicemente non direi e sottoscriverei la parola ‘intelligenti’ per i vaganti. C’è qualcosa che sta accadendo.

Nella prima stagione Rick (Andrew Lincoln) e Morgan (Lennie James) sembra siano stati mostrati mentre affrontano queste varianti. Nel pilot una ragazzina prendeva un orsacchiotto di peluche e la moglie di Morgan provava ad aprire una porta. Sempre nel primo gruppo di puntate i walker sono stati in grado di salire su un recinto e rompere la vetrina di un negozio con una pietra.

L’esistenza delle varianti, come aveva anticipato Gimple, è parte di una “grande storia” ambientata all’interno dell’universo di Walking Dead che proseguirà con numerose seerie spinoff:

Quella scena post-credit di World Beyond aveva tutto a che fare con il passato e il futuro dell’universo di Walking Dead. C’è un’altra grande storia che sarà raccontata in relazione a quella scena e non vediamo l’ora di iniziare a raccontarla al mondo.

Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Princess), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton), e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Che ne pensate delle varianti di walker che esistono nell’universo di The Walking Dead? Lasciate un commento!

