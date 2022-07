Il film dedicato a Rick che avrebbe dovuto concludere la storia del personaggio di Andrew Lincoln in The Walking Dead si è trasformato in una miniserie che avrà come protagonista anche Danai Gurira, interprete di Michonne.

Il nuovo spinoff avrà Scott M. Gimple come showrunner e sarà composto da sei episodi che debutteranno sugli schermi televisivi nel 2023.

Nelle puntate Rick e Michonne sono separati dalla distanza, da un potere inarrestabile e dai fantasmi del loro passato. I due protagonisti dovranno fare i conti con una guerra contro i morti che si trasforma in un conflitto contro i vivi. Gli spettatori potranno scoprire se si ritroveranno e se ritroveranno se stessi, scoprendo inoltre chi sono veramente.

Il progetto iniziale era di realizzare un film prodotto da Universal che doveva essere diretto da Craig Zobel.

Lincoln, durante la sua apparizione a sorpresa al Comic-Con, ha confermato che quel progetto è stato definitivamente abbandonato e ha dichiarato:

Non vedo l’ora di indossare nuovamente i miei stivali da cowboy.

Rick era stato mostrato l’ultima volta nella serie mentre veniva portato via in elicottero da Anne (Pollyanna McIntosh), dopo essere rimasto gravemente ferito in un’esplosione che lui stesso ha causato per salvare i suoi amici e le persone che ama da un’orda di zombie.

Michonne, durante la decima stagione, aveva trovato degli indizi che sembravano dimostrare che Rick era ancora vivo, decidendo di indagare.

Gimple ha dichiarato:

Rick e Michonne sono due dei miei personaggi preferiti e Danai e Andy sono due delle mie persone preferite. Lavorare con tutti loro continua a essere un sogno che si realizza. Noi tre, insieme a un incredibile team all star di The Walking Dead e nuove voci, stiamo delineando una folle storia d’amore che dia davvero senso alla lunga attesa.

Lincoln ha invece spiegato:

Interpretare Rick Grimes per la maggior parte di un decennio è stato il percorso più straordinario di sempre. Le amicizie che ho stretto lungo la strada sono profonde e durature, quindi è adatto che finalmente potrò completare la storia con Danai e Scott e il resto della famiglia di The Walking Dead. Sono così eccitato nel ritornare sullo schermo nel ruolo di Rick, di riunirmi con Danai e Michonne e proporre ai fan un’epica storia d’amore da aggiungere all’universo di The Walking Dead.

Gurira ha infine aggiunto:

Michonne e questa famiglia di TWD hanno significato così tanto per me e continuare il percorso di questi personaggi amati, insieme a Scott e Andy, creativamente e di fronte alla telecamera, e proporre ai fan di The Walking Dead qualcosa di veramente speciale è davvero glorioso. Non vedo l’ora di riprendere in mano la katana.

Che ne pensate della scelta di realizzare una miniserie di The Walking Dead con star Andrew Lincoln e Danai Gurira? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline