Seven, interprete del cane di Daryl Dixon nella serie The Walking Dead, è morto. Add annunciarlo sono stati i responsabili delle pagine social della serie AMC con un commosso saluto in cui si lodava l’amico a quattro zampe che aveva conquistato il cuore di Norman Reedus e Melissa McBride e si ricordava come ogni cane vada in paradiso.

All dogs go to heaven. Rest in Peace, Seven. pic.twitter.com/5hAUWEXMEH — The Walking Dead (@TheWalkingDead) June 13, 2024

Tra i commenti c’è anche quello di Jeffrey Dean Morgan, interprete di Negan, che ha espresso il suo dispiacere con alcune emoji.

Norman Reedus ha condiviso un omaggio al suo amico a quattro zampe condividendo nelle sue stories alcuni scatti realizzati sul set e dichiarando: “Mi mancherai, Seven. Miglior amico televisivo di sempre”.

Tra i commenti anche quelli di Lynn Collins, interprete di Leah, che ha condiviso la sua commozione sotto il post di AMC.

Seven, esemplare di cane da pastore belga, era apparso nella serie a partire dalla nona stagione dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

