The Walking Dead

Le riprese dello spinoff di The Walking Dead con protagonisti Rick & Michonne sono attualmente in corso e Danai Gurira ha condiviso online una nuova foto di Andrew Lincoln sul set.

La star ha infatti pubblicato su Instagram un post che regala uno scatto del collega, ricoperto di sangue. L’interprete di Michonne ha accompagnato l’immagine scrivendo: “Avete visto questo uomo?”.

Gurira non ha però svelato di chi è il sangue che ricopre Rick o se si tratta di una foto tratta da una scena del primo episodio del nuovo progetto.

Il cast e la troupe sono attualmente impegnati a Carlstadt, in New Jersey, e ad Atlanta, in Georgia. La produzione sembra stia usando il titolo di lavorazione Summit.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, dovrebbe essere composto da sei puntate e debuttare su AMC e AMC+ nel 2024.

La storia di Rick, uscito di scena nella nona stagione di The Walking Dead, avrebbe dovuto concludersi con una trilogia di film. Successivamente si è deciso di realizzare la nuova serie che mostrerà come la coppia proverà a ritrovarsi e quello che dovranno affrontare insieme, mentre saranno alle prese con una nuova civiltà e innumerevoli zombie.

L’ex sceriffo, come confermato nel finale dello show originale, ha trascorso gli ultimi anni lavorando per la Civic Republic Military nell’area di Philadelphia.

Che ne pensate della nuova foto di Andrew Lincoln dal set dello spinoff di The Walking Dead dedicato a Rick e Michonne?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità su The Walking Dead nella nostra scheda.

Fonte: Instagram