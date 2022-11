Dopo la messa in onda del finale di The Walking Dead, AMC ha condiviso le prime foto tratte dalla serie spin-off dedicata a Daryl Dixon, progetto le cui riprese sono attualmente in corso in Francia.

L’epilogo dello show non ha svelato alcun indizio sul motivo per cui il personaggio interpretato da Norman Reedus si ritroverà in Europa e i produttori hanno solo anticipato che ci sarà un salto temporale prima degli eventi mostrati nel nuovo progetto. L’attore ha invece dichiarato:

In qualche modo vengo messo lì e non ci vado volontariamente.

L’attore ha inoltre anticipato che Daryl sarà in difficoltà nel nuovo ambiente e dovrà capire come agire:

Il progetto ha una portata epica, l’atmosfera è molto diversa, la fotografia è diversa, la luce è differente. Siamo in castelli e la storia ha degli elementi quasi religiosi. Mi si vedrà mentre mi muovo intorno a persone che parlano francese e sto cercando di capire se dovrò combattere oppure no.

La nuova serie sarà composta da una prima stagione di sei episodi ed è stata creata da Angela Kang in collaborazione con Scott M. Gimple.

David Zabel sarà invece showrunner e produttore esecutivo dello show che avrà nel cast anche Clémence Poésy e Adam Nagaitis.

