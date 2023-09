Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie The Walking Dead: Daryl Dixon ha debuttato sugli schermi americani di AMC e nel primo episodio, L’âme Perdue (L’anima perduta), si spiega come il protagonista interpretato da Norman Reedus è arrivato in Francia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nei primi minuti della serie Daryl arriva sulla spiaggia di Marsiglia dopo essere stato alla deriva e si reca poi a Lourdes, dopo essere riuscito a sopravvivere agli zombie che infestano la zona e a un gruppo di “guerriers” (guerrieri), e aver incontrato i membri di un movimento politico chiamato Pouvoir des vivants (Potere dei viventi).

Dixon si rifugia poi a Saint Bernadette, una struttura religiosa che fa parte dell’Union de l’Espoir (Unione della speranza): un network di sopravvissuti che credono che Laurent (Louis Puech Scagliuzzi), un dodicenne orfano, sia il nuovo messia che guiderà il ritorno dell’umanità. A proteggerlo è Sorella Isabelle (Clémence Poésy) che chiede a Daryl di portare il ragazzino fino alla comunità The Nest, situata a nord, dove verrà protetto fino a quando sarà pronto a diventare ciò per cui è nato.

Isabelle gli mostra una mappa della città di Le Havre, in Normandia, e spiega che si sostiene il porto sia frequentato da navi attive nella navigazione. I tre partono, senza però sapere che il porto è occupato dalla leader Madame Genet (Anne Charrier), alla guida di Pouvoir, e dai suoi guerrieri.

Il capitano di una nave mercantile (Grègory Kristoforoff) spiega poi che si trovava nel Golfo di Cadice quando i suoi prigionieri sono fuggiti durante un ammutinamento. Un dottore francese (François Delaive) aggiunge che stavano trasportando dei soggetti per compiere dei test e che l’imbarcazione è quasi del tutto distrutta, situazione che ha causato non pochi problemi. Il suo team aveva infatti impiegato tre anni per riuscire a mettere in funzione l’imbarcazione e Daryl Dixon è riuscito a distruggerla.

Per ora, tuttavia, non è stato spiegato come il protagonista ha distrutto la nave o perché era a bordo.

Che ne pensate del modo in cui Daryl Dixon è arrivato in Francia, evento alla base della nuova serie di The Walking Dead?

Fonte: ComicBook