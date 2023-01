The Walking Dead: Dead City debutterà a giugno sugli schermi di AMC e Jeffrey Dean Morgan ha anticipato che, nonostante la collaborazione tra i due protagonisti, tra Negan e Maggie ci sarà molta tensione.

L’attore, intervistato da E! News, ha spiegato:

Quando mi hanno proposto per la prima volta l’idea ho pensato che fosse folle, come probabilmente è accaduto a voi. Come mettiamo insieme questi due personaggi? Si parlava molto di spinoff e di come li avrebbero realizzati. Stavano parlando con me e Lauren della possibilità di realizzarne con al centro i nostri protagonisti.