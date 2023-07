Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 5 di The Walking Dead: Dead City, intitolato Stories We Tell, svela un inaspettato segreto, un dettaglio della storia di Maggie che Lauren Cohan ha ora commentato in una nuova intervista.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata si scopre infatti che la protagonista ha mentito: il Croato (Željko Ivanek) non ha rapito Hershel (Logan Kim) per ottenere una quantità maggiore di grano, ma per convincerla a portare Negan (Jeffrey Dean Morgan) a New York, in modo da poterlo consegnare alla Dama (Lisa Emery).

In un flashback si vede infatti Ginny (Mahina Napoleon) mentre scopre che il grano non è stato rubato.

Lauren ha dichiarato a Entertainment Weekly:

Sono stata così felice quando lo showrunner Eli Jorné è venuto con questa storia e questo era il colpo di scena. Era qualcosa che non mi aspettavo e non avrei potuto prevedere.

L’attrice sostiene che questo dettaglio porta gli spettatori a chiedersi cosa avrebbero fatto se fossero stati al suo posto. Cohan ha aggiunto che quel dettaglio porta a un cambiamento delle dinamiche esistenti tra Maggie, Negan e Ginny che saranno centrali nel season finale.

La star della serie ha poi aggiunto che la situazione porta a chiedersi se sia possibile cambiare:

Puoi permettere a te stessa di onorare l’amore che provavi per tuo marito e sapere che non avrebbe voluto che tu vivessi per sempre nel dolore, nel risentimento e nella rabbia contro la persona che ti ha fatto tutto questo? E alla fine, come esseri umani, possiamo guardare agli atti più odiosi e pensare che sia possibile cambiare? Lei deve ancora deciderlo, ma tutte le cose che stanno accadendo sono altrettanto interessanti, al pari della questione se riuscirà, oppure no, a perdonarlo.

Cohan ha inoltre commentato la battaglia contro la creatura nata dagli zombie fusi tra loro, soprannominata il Re dei Walker:

Girare quel momento è stato così grandioso. Avevamo questo mucchio di zombi e tutto veniva ricoperto con una sostanza appiccicosa ogni 11 minuti. Gino Crognale e Addison Foreman, parte del nostro team degli effetti speciali fin dall’inizio, entravano e ricoprivano tutto, mantenendolo brillante e disgustoso.

L’interprete di Maggie ha aggiunto:

Si chiama Re dei Walker perché si basa su un’idea legata a come i topi uniscano in un certo senso le code e diventino il re dei ratti. Quindi abbiamo questo mostro, il re dei Walker, e c’erano tre persone che lo muovevano. Abbiamo avuto il nostro stunt e poi due walker che uscivano dal suo corpo, con due persone impegnate a portarli in vita.

Girare la scena è stato particolarmente complicato e si è cercato di renderla il più paurosa possibile, sembrando come Alien, ma con gli zombie.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Lauren Cohan sul segreto di Maggie rivelato nell’episodio 5 di The Walking Dead: Dead City?

Fonte: EW