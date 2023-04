The Walking Dead: Dead City sarà il prossimo spinoff ad arrivare sugli schermi di AMC e lo showrunner Eli Jorné ha condiviso qualche nuovo dettaglio del progetto con star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Nella serie originale, tratta dai fumetti di Robert Kirkman, Negan aveva salvato Hershel, il figlio di Maggie, ma questo non aveva portato a un perdono per aver ucciso Glenn. La protagonista aveva dichiarato:

Non voglio più odiarti. Non voglio soffrire in quel modo.

La nuova serie sarà ambientata anni dopo l’ultima stagione di The Walking Dead e mostrerà i due personaggi mentre uniscono le forze per provare a salvare Hershel (Logan Kim), che è stato rapito dal Croato (Željko Ivanek) nella città di New York.

Jorné, ospite dell’evento WonderCon, ha dichiarato:

Questo è il prossimo capitolo in questa storia di Maggie e Negan. Un altro pezzo era legato a ciò che è al centro del rapporto tra Maggie e Negan: la sofferenza, la perdita e il trauma. Come si affronta qualcosa di simile? Per me quello è sempre stato al centro dello show.

Lo showrunner ha aggiunto:

Potremo realmente andare alla radice e togliere tutti questi strati, andando sempre più in profondità e mettendo alla prova i personaggi di Maggie e Negan.

Lauren Cohan ha ribadito:

Vediamo un livello di trauma non ancora affrontato che sappiamo c’è stato tra Maggie e Negan. In Dead City abbiamo realmente una possibilità di chiederci: ‘Di cosa si tratta? Cosa serve per poter andare oltre?’. E più di ogni altra cosa, è un’opportunità per noi per essere costretti a collaborare a questa missione. La tensione e le cose che non possono essere eliminate sono ancora davvero presenti. Li abbiamo visti intersecarsi così spesso, ma in questo show c’è realmente questo tunnel in cui sono intrappolati e che li obbliga ad affrontare delle cose da cui sono fuggiti, da cui Maggie ha provato ad allontanarsi e che invece Negan fa emergere. si tratta di un esercizio legato all’intimità con la persona peggiore.

Che ne pensate dei commenti dello showrunner di The Walking Dead: Dead City?

La nuova serie debutterà sugli schermi americani di AMC nella serata di domenica 18 giugno.

Potete rimanere aggiornati sull’universo di The Walking Dead grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook