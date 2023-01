La serie The Walking Dead: Dead City, con star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan nei ruoli di Maggie e Negan, potrebbe avere dei crossover con altri spinoff della saga e proporrà gli zombie più “disgustosi” mai mostrati nei progetti tratti fai fumetti di Robert Kirkman.

La storia dei sei episodi mostrerà i due personaggi mentre arrivano nella Manhattan post-apocalittica, dove troveranno una realtà molto difficile.

Morgan, intervistato da E! News, ha sottolineato che il progetto potrebbe intrecciarsi con altri tasselli dell’universo di The Walking Dead:

Penso la porta sia aperta perché siamo tutti presenti nella stessa linea temporale. Esistono in contemporanea. Quindi penso ci sia l’opportunità di portare un personaggio di questo show, un personaggi di un altro show, e fare qualcosa di diverso che possa andare avanti.

Lauren ha aggiunto che c’è la speranza che la storia “entri in collisione” con altri show.

La storia di Fear the Walking Dead ha compiuto ad esempio un salto temporale di sette anni per mettersi in pari con il resto dell’universo di The Walking Dead e Rick Grimes, il personaggio interpretato da Andrew Lincoln, è stato mostrato in alcune scene nel lato del New Jersey del fiume Delaware, dopo aver provato a fuggire dalla Civic Republic a Philadelphia.

Scott Gimple ha inoltre rivelato che in Dead City gli zombie saranno davvero “indimenticabili”:

Ci saranno alcuni dei vaganti più fantastici, disgustosi e terrificanti che io abbia visto nella storia dello show. Ci sono alcuni walker orribili, ma c’è uno zombie terrificante in modo sconvolgente per cui non ero preparato, e sono felice di non esserlo stato. Ho vissuto l’esperienza di questa magia orribile a casa, ed è magico. Potrebbe farvi vomitare. Terrei qualcosa di utile in tal proposito accanto a voi quando guarderete la puntata.

Che ne pensate? Vorreste vedere un crossover tra The Walking Dead: Dead City e gli altri spinoff?

