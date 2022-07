The Walking Dead: le foto della reunion tra Andrew Lincoln e Norman Reedus al San Diego Comic-Con 2022

Il San Diego Comic-Con 2022 ha permesso ai fan di The Walking Dead di vedere l’attesa reunion tra Andrew Lincoln e Norman Reedus.

Gli interpreti di Rick e Daryl sono stati immortalati in varie foto che sono rapidamente diventate virali sui social streaming.

Andrew Lincoln and Norman Reedus’ reunion was everything 🖤 pic.twitter.com/NWh77VeKGO — TWD Universe (@twdufans) July 23, 2022

Reedus, parlando della nuova miniserie con protagonisti l’amico e Danai Gurira in cui si racconterà la fine della storia di Rick e Michonne, ha dichiarato:

Sapevo che stavano per arrivare. Lincoln era nella stanza accanto alla mia, quindi ho potuto chiacchierare con lui tutta la notte. Vederli è stato grandioso.

Per ora non è stato svelato se Rick e Michonne incontreranno in qualche modo Daryl e gli altri sopravvissuti, già al centro di nuovi spinoff, all’ultima stagione di The Walking Dead che si concluderà con otto episodi in arrivo sugli schermi in autunno.

Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Princess), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton), e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

