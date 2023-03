AMC ha annunciato che l’attrice Lesley Ann-Brandt, che gli spettatori conoscono per i suoi ruoli in Lucifer e Spartacus, è entrata a far parte del cast dello spinoff di The Walking Dead dedicato alla storia di Rick e Michonne.

Le riprese dei sei episodi con star Andrew Lincoln e Danai Gurira sono già in corso. La produzione, attualmente, ha solo condiviso il nome del personaggio affidato all’attrice: Pearl Thorne. I fan dovranno attendere per scoprirne però i dettagli.

La storia di Rick, uscito di scena nella nona stagione di The Walking Dead, avrebbe dovuto concludersi con una trilogia di film. Successivamente si è deciso di realizzare la nuova serie che mostrerà come la coppia proverà a ritrovarsi e quello che dovranno affrontare insieme, mentre saranno alle prese con una nuova civiltà e innumerevoli zombie.

L’ex sceriffo, come confermato nel finale dello show originale, ha trascorso gli ultimi anni lavorando per la Civic Republic Military nell’area di Philadelphia.

