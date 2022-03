avrà un nuovodedicato a, in arrivo sugli schermi di AMC nel 2023. Il progetto si intitolaed è stato annunciato rivelando che la prima stagione sarà composta da sei episodi. L’incarico di showrunner è stato affidato a Eli Jorné e nel team della produzione saranno coinvolti anche Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, interpreti dei due protagonisti.

Nella serie Negan e Maqggie si ritroveranno a viaggiare attraverso la Manhattan post-apocalittica, che non ha più collegamenti con il resto del mondo. La città in rovina è piena di walker e cittadini che hanno reso New York il loro mondo all’insegna dell’anarchia, del pericolo, della bellezza e del terrore.

Scott Gimple, che supervisiona l’universo televisivo creato dai fumetti di Robert Kirkman, ha dichiarato:

Eli ha creato un manicomio della morte caotico, meraviglioso e sudicio per Negan, Maggie e per i fan dello show disposti a scoprire un mondo mai visto e folle dell’universo di The Walking Dead. Lauren e Jeffrey sono sempre stati dei fantastici collaboratori e ora porteremo quella collaborazione al prossimo livello con una serie che spingerà questi personaggi verso i loro limiti con il mondo e a livello reciproco. Tutti noi siamo elettrizzati nel portarvi in un’avventura epica completamente nuova e diversa che sarà memorabile.

Cohan ha dichiarato:

Sono elettrizzata nel collaborare con Dan McDermott e il team di AMC nel prossimo capitolo dell’universo di The Walking Dead. Tengo molto a Maggie e sono entusiasta nel continuare il suo percorso nell’iconica cornice di New York, insieme al mio amico e collaboratore, Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorné ha creato qualcosa di incredibilmente speciale e non vedo l’ora che i fan possano scoprire cosa hanno in serbo per Maggie e Negan.

Morgan ha aggiunto:

Sono felice che il percorso di Negan e Maggie continui: è stata un’incredibile esperienza ritrovarmi nei panni di Negan e sono incredibilmente entusiasta nel continuare il suo viaggio a New York con Lauren. I walker in un ambiente urbano sono sempre stati un’immagine fantastica, ma luoghi come la 5th Avenue, l’Empire State Building, la Statua della Libertà? La città più grandiosa al mondo? La location è fantastica, ma la storia che ha ideato Eli Jorné è persino migliore. Allacciate le cinture, Isle of the Dead reinventerà l’universo di The Walking Dead. Un enorme ringraziamento a Dan McDermott, Scott Gimple e AMC per averci fatto tornare… Non vediamo l’ora.

