Il sito TVLine ha rivelato che l’attrice, per ragioni creative, non sarà al centro della storia che ora sarà totalmente dedicata a Daryl.

AMC non ha voluto commentare l’indiscrezione riguardante il progetto annunciato a settembre 2020.

Lo show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman avrebbe proseguito la storia degli unici due personaggi presenti fin dalla prima stagione. Lo spinoff è stato co-creato da Angela Kang e Scott M. Gimple e bisognerà quindi ora attendere per scoprire in che modo verrà affrontata la storia.

Le riprese degli ultimi otto episodi di The Walking Dead, che compongono la terza parte dell’undicesima stagione, si sono già concluse e Melissa, nei video dal set, era apparsa particolarmente emozionata, forse perché era già consapevole che la sua avventura nel mondo degli zombie era già definitivamente conclusa.

UPDATE:

AMC ha commentato e confermato la notizia spiegando il motivo per cui l’interprete di Carol ha abbandonato il cast, regalando così alcune interessanti anticipazioni sulla serie:

Melissa McBride ha dato vita a uno dei personaggi più interessanti, reali, umani e popolari nell’universo di The Walking Dead. Sfortunatamente non può più partecipare nello spinoff precedentemente annunciato con protagonisti i personaggi di Daryl Dixon e Carol Peletier che sarà ambientato e girato in Europa questa estate, per una première prevista il prossimo anno. Spostarsi in Europa è diventato logisticamente non fattibile per Melissa in questo momento. Sappiamo che i fan saranno delusi dalla notizia, ma l’universo di The Walking Dead continua a crescere ed espandersi in modi interessanti e speriamo davvero di rivedere Carol nel futuro prossimo.