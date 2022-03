In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

sembra si sia infortunato sul set di, come rivela un annuncio del Fandemic Tour che ha annunciato la sua assenza a causa di un “incidente sul set”.Per ora l’attore e AMC non hanno svelato se l’interprete di Dixon stesse girando delle scene dell’ultima stagione dello show o dello spinoff dedicato a Daryl e Carol che lo vedrà protagonista accanto a Melissa McBride.

Su Instagram si spiega:

Norman Reedus ha dovuto posticipare la sua presenza a causa di un incidente avvenuto durante le riprese. Gli mandiamo tutti i nostri pensieri e l’energia positiva. Chiunque nella nostra fantastica comunità sa quanto ami i suoi fan e vuole che sappiate quanto sia dispiaciuto per la situazione. Tuttavia vogliamo tutti che faccia ciò che è meglio per la sua salute. Inviamogli tutti i nostri auguri sperando che si rimetta in salute presto.

Lo spinoff dedicato a Daryl e Carol arriverà sugli schermi americani nel 2023 e avrà come showrunner Angela Kang, che si sta già occupando dell’ultima stagione di The Walking Dead. I due protagonisti saranno mostrati in viaggio e, secondo le prime indiscrezioni, la storia sarà un po’ più “leggera” rispetto a quella drammatica della serie originale tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

Fonte: ComicBook