The Walking Dead: Norman Reedus ricorda l’ultimo incontro con Scott Wilson

A diversi anni dalla scomparsa, Norman Reedus ha ricordato il collega Scott Wilson con cui ha recitato in The Walking Dead.

Scott Wilson è stato una parte importante dei primi anni di The Walking Dead non solo per il suo personaggio, ma anche per il ruolo che ha interpretato dietro le quinte e alle convention. Era amato dai colleghi e dai fan. L’attore è morto nel 2018, e ospite del podcast Real Ones di John Bernthal, Reedus ha parlato del suo ultimo incontro con Wilson:

Penso che poiché non conoscevo mio padre quanto avrei voluto, quando trovo persone che rispetto davvero di quell’età, mi ci avvicino. L’ho fatto anche con Kris Kristofferson… Li adoro. Scott è stato così aperto e onesto. L’ultima volta che ho visto Scott, eravamo tutti a casa sua e stavamo guardando la sua audizione per In Cold Blood. Si è seduto lì accanto a me e non riusciva a parlare molto bene. Siamo seduti lì a guardare i lvideo, la stanza è completamente silenziosa, e io l’ho guardato e lui ha guardato me, e io gli dissi ‘sei un fottuto stronzo’ e lui scoppiò a ridere.

