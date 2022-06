The Walking Dead avrà uno spinoff dedicato a Daryl e Norman Reedus ha parlato del progetto che avrebbe dovuto avere come co-protagonista Melissa McBride.

L’attore, intervistato da Leo Edit, ha dichiarato:

Reedus ha sottolineato:

Ma lo spinoff sembrerà totalmente diverso da The Walking Dead. Sarà completamente diverso. E, onestamente, non vorresti realizzare questo show come uno spinoff esattamente uguale da solo, è terrificante.

Norman ha aggiunto:

Se ripensate alla mia storia in The Walking Dead ho combattuto senza pause, era una specie di lotta, lotta, lotta. Non ho mai avuto l’occasione di fare cose belle, sono costantemente… Se trovo qualcosa mi viene tolta. Le persone sono divertenti, sono ‘Non ho mai visto questo show. Piangi in questa serie?’. Penso… Piango sempre. Tutto quello che faccio è piangere, urlare e lottare, è tutto quello che faccio e ti fa diventare esausto. Quindi voglio vedere qualcosa di diverso. Automaticamente la geografia sarà diversa. Le persone saranno diverse, e immagino che non capirei di cosa parlano le persone per la maggior parte perché non penso il mio personaggio parli altre lingue. Voglio vedere qualcosa di diverso. Voglio che l’atmosfera sia diversa. L’aspetto sarà diverso.