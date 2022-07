The Walking Dead: tutte le curiosità e anticipazioni emerse dal panel del San Diego Comic-Con 2022

Nella giornata di ieri si è svolto al San Diego Comic-Con 2022 l’atteso panel dedicato alla saga di The Walking Dead, durante il quale sono stati svelati due trailer e annunciato lo spinoff con star Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Chris Hardwick ha moderato l’evento che ha preso il via con la presentazione della serie antologica Tales of the Walking Dead. Sul palco sono saliti Scott Gimple, Channing Powell, Michael Satrazemis, Terry Crews, Danny Ramirez e Samantha Ramirez.

Gimple ha spiegato che la serie è nata dalle domande dei fan sullo show originale e sul desiderio di evolvere e inventare elementi legati alla mitologia. I produttori hanno pensato all’idea di realizzare una serie di speciali, ma il progetto funzionava meglio come serie antologica. Gimple ha anticipato che ci saranno dei legami con la saga in generale, mentre Powell ha rivelato che verranno mostrate delle cose inedite e si supereranno i limiti, considerando che molte idee erano davvero folli.

Satrazemis ha espresso invece entusiasmo per aver avuto l’opportunità di coinvolgere nuove persone e concetti, descrivendo il progetto come un sogno e ribadendo che l’universo tratto dai fumetti di Robert Kirkman può fare ancora molto. Crews è invece eccitato nel potersi unire al franchise e ha svelato di essersi ispirato alla Notte dei morti viventi, oltre a lodare il lavoro compiuto da Olivia Munn accanto a lui.

Ramirez ha invece spiegato che era stato quasi coinvolto nella realizzazione di un videogame della saga per dare voce a Javier, ma di essere felice di aver recitato in una “piccola storia meravigliosa in un contesto davvero orribile”.

Samantha Morton ha invece spiegato che aveva sofferto per la morte di Alpha ed è stata entusiasta all’idea di poter mostrare chi è e il suo passato, visto che nella stagione 9 di The Walking Dead si raccontava quanto accaduto dalla prospettiva di Lydia.

Rispondendo alle domande dei fan Crews ha poi svelato di aver avuto degli incubi riguardanti gli zombi durante la pandemia, Powell ha spiegato che i fan della mitologia riconosceranno alcuni elementi proposti sullo schermo, Morton ha ammesso che vorrebbe uno spinoff su Alpha. Il figlio di Crews ha quindi chiesto come tutti potrebbero sopravvivere a una vera apocalisse: Ramirez avrebbe un kit per la sopravvivenza, mentre Terry ha ricordato che la vera minaccia sarebbero gli esseri umani che si tradiscono a vicenda prima di rivelare che il suo personaggio preferito della saga è Tyrese e fare i complimenti a Samantha per aver creato un personaggio terrificante.

Hardwicke ha quindi dichiarato che le riprese della prossima stagione di Fear the Walking Dead stanno per iniziare e i fan hanno potuto vedere un messaggio di Lennie James.

La parte dedicata a The Walking Dead ha confermato che il 20 novembre si svolgerà un evento per i fan sulla West Coast, mentre la showrunner Angela Kang ha ribadito che i protagonisti negli ultimi episodi lotteranno contro il Commonwealth e ci saranno molte sorprese e svolte narrative, cercando di trovare un equilibrio con lo spirito del fumetto di Kirkman e al tempo stesso trovando il proprio percorso.

Greg Nicotero ha ammesso che dirigere l’episodio finale è stato impegnativo, ma si è sentito in obbligo nei confronti dei fan perché voleva che l’epilogo fosse realizzato nel modo giusto.

Norman Reedus si è commosso quasi fino alle lacrime e ha scherzato dicendo che voleva abbracciare e baciare tutti i presenti nella Hall H, ma dovrà aspettare fino a quando sarà finita definitivamente la pandemia. Melissa McBride, come il suo amico e collega, si è commossa e ha ribadito che è così grata.

Josh McDermitt, Ross Marquand e Seth Gilliam hanno avuto modo di condividere alcuni dei momenti più memorabili della loro esperienza, ammettendo che è stato tutto surreale e lodando l’impegno e la lealtà dei fan.

Lauren Ridloff ha invece ricordato che quando ha iniziato a lavorare allo show stava per iniziare il suo impegno come insegnante in un asilo, sostenendo che semplicemente la sua classe è diventata più grande e dichiarando che la serie è uno specchio della società ed è stata creata per i fan, oltre a spiegare che si tratta di un progetto a cui l’intero cast e la troupe tengono moltissimo.

Cailee Flemming ha ringraziato i fan e raccontato che poter girare scene in cui deve maneggiare le spade è stato molto divertente, oltre a ricordare come Judith sia nata e cresciuta dopo l’apocalisse, quindi per lei anche un cono gelato è qualcosa di strano.

Gimple ha svelato che la festa per la fine delle riprese è stata adorabile e molte persone stavano piangendo. Il team di montatori aveva realizzato un video con un secondo tratto da ogni puntata, filmato che sperano di diffondere online dopo la fine della messa in onda.

Nicotero ha inoltre aggiunto che la puntata finale ha richiesto ben quindici giorni di riprese e i membri del cast sono arrivati sul set anche quando non erano coinvolti nelle scene per poter vedere i colleghi nei loro ultimi momenti nella serie.

L’interprete di Daryl ha poi ammesso che dopo l’uscita di scena di Rick non ha più fatto scherzi sul set perché Andrew Lincoln era un bersaglio facile.

Rispondendo alle domande dei fan Gimple ha sottolineato che la bellezza del fumetto è che non esiste una risposta chiara riguardante l’origine del virus zombie e Norman ha scherzato dicendo che è nato quando il modello Fabio è stato colpito da un’oca mentre era sulle montagne russe.

Reedus ha inoltre risposto a un fan che gli ha chiesto quale coppia preferisce tra Daryl e Carol e Daryl e Connie dichiarando che esiste un mondo in cui sono felici tutti e tre insieme, oltre a ribadire che la storia di Daryl e Carol non si è conclusa.

Melissa, parlando del suo personaggio, ha invece spiegato che è stato bello poterne intepretare così tante versioni, tra cui quella mostrata mentre si trova nel Commonwealth.

Norman ha quindi spiegato che interpretare un personaggio non presente nei fumetti gli ha regalato molta libertà.

La domanda seguente riguardava la scena preferita della serie: Shaw ha detto che non è ancora andata in onda, Flemming il primo walker che ha ucciso, Ridloff un momento con Daryl e il cane, Gilliam l’episodio in cui ha recitato con Marquand e Robert Patrick, Ross quando Negan li ha messi in linea per ucciderli, McDermitt ha ammesso che la sua scena preferita non è ancora andata in onda anche se anche lui ricorda in particolare quel momento chiave in cui il personaggio di Michael Cudlitz perdeva la vita, Melissa il primo episodio in cui Morgan deve uccidere la moglie e Scott Wilson con la sua bibbia mentre i protagonisti vivevano in prigione, Reedus la scena in cui corre tra le braccia di Carol, Nicotero ha infine dichiarato che la sua scena preferita è quando Carol arivava a Terminus e Kang la scena finale tra Rick e Daryl.

Il panel si è concluso con un video messaggio di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, che hanno iniziato le riprese del loro spinoff, e l’arrivo di Andrew Lincoln e Danai Gurira per annunciare la miniserie su Rick e Michonne.

