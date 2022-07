L’ultimo panel dedicato a The Walking Dead in programma al Comic-Con di San Diego 2022 si svolgerà il 22 luglio, giornata in cui ci sarà anche un evento dedicato ai fan per celebrare lo storico show.

AMC ha inoltre annunciato gli altri appuntamenti legati alla saga televisiva nata grazie ai fumetti di Robert Kirkman e i fan potranno attendersi più di una sorpresa.

Ecco tutti i dettagli annunciati dall’emittente americana in vista dell’atteso ritorno di uno degli appuntamenti più amati e apprezzati dai fan.

Tales of the Walking Dead: venerdì 22 luglio ore 12.30 PT, Hall H

Chris Hardwick (Talking Dead) sarà il moderatore del panel a cui parteciperanno Scott M. Gimple, responsabile dei contenuti dell’universo di The Walking Dead, lo showrunner e produttore Channing Powell, il regista e produttore esecutivo Michael Satrazemis, e i membri del cast Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Samantha Morton (The Walking Dead, Harlots), e Danny Ramirez (Top Gun: Maverick). Altri interpreti potrebbero aggiungersi alla lista dei presenti.

The Walking Dead 11C: venerdì 22 luglio, 13:30 PT, Hall H

L’ultimo panel del Comic-Con di San Diego dedicato alla serie sarà moderato da Chris Hardwick e proporrà dei contenuti inediti legati agli otto episodi in arrivo in autunno.

All’appuntamento parteciperanno Gimple, la showrunner e produttrice esecutiva Angela Kang, il produttore, regista e supervisore degli effetti speciali legati al make up Greg Nicotero, e i membri del cast Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Christian Serratos (Rosita), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Seth Gilliam (Father Gabriel), Josh McDermitt (Eugene), Michael James Shaw (General Mercer), Cailey Fleming (Judith Grimes), e Lauren Ridloff (Connie).

I fan potranno fare domande e scoprire nuove curiosità riguardanti il lavoro sul set dell’ultima stagione, oltre a vedere l’atteso trailer delle puntate che concluderanno la serie originale.

The Walking Dead Fan Celebration: venerdì 22 luglio, 19.30 PT

Presso l’Hilton Gaslamp Hotel si svolgerà un evento che permetterà ai fan di rivivere alcuni dei momenti e dei personaggi più iconici delle ultime undici stagioni.

I fan avranno la possibilità di vivere delle esperienze esclusive ideate per il San Diego Comic-Con, avendo inoltre l’occasione di vedere da vicino scenografie, oggetti di scena e creazioni ideate per le varie stagioni. I fan potranno scattare foto e realizzare video mentre si trovano immersi tra i loro elementi preferiti della serie. Dei video personalizzati e messaggi da parte del cast e della troupe renderanno il tutto ancora più memorabile.

AMC distribuirà inoltre delle pin che rappresentano delle immagini iconiche delle undici stagioni e una che celbra la The Walking Dead Fan Celebration.

I partecipannti potranno poi scegliere tra quattro design di t-shirt diversi che rendono onore alla serie, trasformarsi grazie al trucco in uno zombie, apprezzare i gelati creati da Taste of Tradition direttamente dal Commonwealth e altri cibi e bevande a tema, oltre a partecipare a una lotteria in stile Commonwealth per ottenere ulteriori premi.

A San Diego saranno invece assenti l’ottava stagione di Fear the Walking Dead e la prima di Isle of the Dead, lo spinoff con star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan che saranno impegnati nelle riprese delle puntate a New York.

Che ne pensate dei panel di The Walking Dead presenti al Comic-Con di San Diego 2022? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sui progetti di The Walking Dead grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook