Robert Kirkman e AMC sembra siano vicini a trovare un accordo dopo quasi sei anni di battaglie legali legati ai profitti legati alla serie The Walking Dead.

I portavoce dell’artista, dei produttori della serie e di AMC hanno infatti annunciato che le parti in causa hanno trovato un accordo e risolveranno in modo riservato e confidenziale le richieste di risarcimento ancora in sospeso e che dovevano essere discusse in tribunale nel mese di febbraio.

La causa del 2017 intentata da Gale Anne Hurd, David Alpert e Charles Eglee legata ai compensi che avrebbero dovuto ricevere potrebbe inoltre, secondo quanto dichiarato da Deadline, trovare nuova vita, mentre i produttori dello show stanno cercando di trovare un accordo dopo aver chiesto 200 milioni di dollari come risarcimento per le percentuali dei guadagni che non avrebbero ricevuto.

Nel luglio 2021, invece, l’ex showrunner Frank Darabont e CAA hanno concluso una lotta durata otto anni raggiungendo un accordo pari, anche in questo caso, a circa 200 milioni di dollari. Quel risarcimento aveva dato nuova linfa alle richieste degli avvocati dello studio Sullivan & Triggs che rappresenta Kirkman, Hurd, Alpert, Eglee e Glenn Mazzara, sostenendo che AMC da tempo tratta in modo non corretto i talenti che sono responsabili del successo della serie The Walking Dead.

Fonte: Deadline