Sarah Wayne Callies e Jon Bernthal, durante un episodio del podcast condotto dall’attore, hanno parlato del licenziamento di Frank Darabont da The Walking Dead.

Lo showrunner e produttore esecutivo è stato infatti rimosso dai suoi incarichi nel luglio 2011, nonostante avesse contribuito a sviluppare la serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman e a portarla al successo.

Sarah, che ha interpretato Lori Grimes, ha spiegato:

Steven Yeun mi ha chiamato la notte prima dell’annuncio. Eravamo appena tornati dal Comic-Con e ha detto ‘Ho sentito che Frank Darabont verrà licenziato’. Ho reagito dicendo ‘Non ci credo. Ha appena dato ad AMC il più grande successo che abbiano mai avuto’. C’era così tanto di cui non ero a conoscenza, ma per me sembrava quasi un omicidio.

L’attrice ha poi proseguito ribadendo:

Questa sarà probabilmente una cosa controversa da dire, ma non si può battere la qualità dei suoi script. Ci sono delle persone davvero brave che hanno scritto per la serie dopo di lui, e ho molto amore e rispetto per loro, ma nessuno scrive come Frank Darabont. Si tratta di un livello totalmente diverso: raggiunge un livello di umanità, mancanza di paura ed emozioni che è semplicemente sconvolgente.

La star ha aggiunto:

Che ci sia qualcuno che dice che non è pronto a essere uno showrunner, che non è preparato… Potevano esserci delle motivazioni valide per licenziarlo – se c’erano, non le ho mai sentite, ma era un insieme di cavolate. E mi hanno fatta arrabbiare.

Sarah ha inoltre parlato della situazione con Robert Kirkman rivelando di avere uno scontro con lui sulla questione:

Gli ho detto ‘Se pensi che non sappiamo la differenza tra uno script firmato da Frank Darabont e uno di chiunque altro, sei matto’. L’ho guardato negli occhi e ho pensato ‘Mi elimineranno dalla serie’. Non avrei dovuto dirlo. Ero troppo arrabbiata. Ma ero in quel momento versione madre protettiva in cui pensi ‘Abbiamo creato questa cosa meravigliosa, Frank ci ha coinvolti. Combatterò per lui’.

Jon Bernthal, interprete di Shane nella serie, ha invece dichiarato:

Sei andata in guerra per lui. Jeff DeMunn ha lottato per lui. E abbiamo perso quella guerra. Ci hanno polverizzati.

L’attore ha lodato il modo in cui Darabont aveva sviluppato il suo personaggio e criticato il modo in cui lo showrunner è stato trattato:

Ho pensato ‘Siete tutti marci, è sbagliato’. Non lo meritava. Era un gruppo incredibile di persone che stava lavorando a quella serie, era un enorme successo… Si trattava di qualcosa di unico e speciale che ha lasciato il segno. Bisogna rendergli merito. Ogni singola persona che era lì è perché era stata scelta da lui. La cultura di quello show è opera sua. E liberarsi così di lui, quando e come lo hanno fatto, è stato sbagliato.

Sarah Wayne Callies ha ammesso che era rimasta delusa dalla situazione sul set:

Avevo realmente pensato ‘Possiamo tutti ribellarci e fermare questa cosa’.

Jon ha però ricordato che il cast si è diviso:

Una parte diceva ‘Dobbiamo continuare a lavorare’. E noi dicevamo ‘No, ce ne andremo’.

Callies ha ammesso:

Avevamo pensato che se ci fossimo tutti rifiutati di tornare a lavorare finché non fosse tornato, almeno si sarebbe data attenzione al fatto che il cast era furioso. Mi si è spezzato un po’ il cuore quando non c’è stato quasi il coraggio di farlo. Tu, io e Jeff DeMunn eravamo pronti. Tu stavi come se stessi per dire ‘Attacchiamo!’. Ma poi ci siamo girati e ci siamo resi conto ‘Non c’è un esercito, sono solo io e una spada di carta…’ Mi ha davvero spezzato il cuore.

AMC, nel 2013, aveva dichiarato che Darabont aveva reso il set e il lavoro degli autori un “ambiente minaccioso e tossico”, ribadendo che non era in grado di gestire nel modo corretto una serie televisiva.

L’ex showrunner ha invece sostenuto che la situazione di tensione sia un’invenzione del network per pure questioni economiche e ci sia stato un comportamento scorretto da parte dei produttori e a continui tagli del budget.

